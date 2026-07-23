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   8 صفر 1448   
   بيروت 07:27
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    القيادة المركزية الأمريكية: أكملنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران لليلة الـ١٢ على التوالي

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