السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 18:12
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    قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة