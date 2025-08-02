السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 16:39
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    حماس: زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي يشرف عليها ما تُسمّى “مؤسسة غزة الإنسانية” مسرحية مُعدّة مسبقًا لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال