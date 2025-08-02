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وزارة الصحة في غزة: 39 شهيداً و849 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية من منتظري المساعدات ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,422 والجرحى إلى أكثر من 10,067