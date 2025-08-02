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وزارة الصحة في غزة: 98 شهيداً منهم 15 جرى انتشالهم و1079 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية وارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 60430 والجرحى إلى 148722