السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 15:06
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    هيئة البث الإسرائيلية عن ذوي أسرى: ويتكوف يتبنى نهج نتنياهو ويمنحه دعما لسياساته