السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 15:05
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    مدير مجمع الشفاء الطبي: مستشفيات غزة وثقت 7 وفيات بينها طفل نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة