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   6 صفر 1448   
   بيروت 10:34
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    الجيش اللبناني: ندعو المواطنين إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية ريثما يستقر الوضع الأمني

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