السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 12:00
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    الإعلام الحكومي في غزة: الاحتياجات اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود