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   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 04:04
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    محكمة كولومبية تقضي بوضع الرئيس السابق ألفارو أوريبي فيلز قيد الإقامة الجبرية لمدة 12 عامًا بعد إدانته في قضية تتعلق بتلاعب بالشهود وارتكاب “احتيال إجرائي” ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ كولومبيا ضد رئيس سابق