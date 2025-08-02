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3 شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة خيام النازحين قرب مفترق الصناعة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة