السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 02:20
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    منصات المستوطنين: مقتل اللواء يوحاخيم يعاوتا قائد مدرعات محور غرب رفح جنوب قطاع غزة بعد إصابته برصاصة قناص