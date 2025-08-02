السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 02:20
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    صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: الخطوط الجوية الهندية تمدد إلغاء الرحلات الجوية إلى “إسرائيل” حتى 25 تشرين الاول / أكتوبر