الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 01:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب بشأن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن: أمر محزن للغاية لقد فقدا حياتهما أثناء أداء واجبهما في خدمة بلدهما ولا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا

      مواضيع ذات صلة

      هجمات بالطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في أربيل بالعراق

      هجمات بالطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في أربيل بالعراق

      أمريكا | الرئيس اللبناني يصل واشنطن ويبدأ لقاءاته بروبيو غدا قبل اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء مع ترامب

      أمريكا | الرئيس اللبناني يصل واشنطن ويبدأ لقاءاته بروبيو غدا قبل اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء مع ترامب

      قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

      قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا