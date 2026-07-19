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    نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: قواتنا بالأردن تعرضت لـ4 هجمات إيرانية خلال 5 أيام أسفرت عن قتلى وجرحى

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