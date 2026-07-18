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    السيد مجتبى خامنئي: حرارة القلوب المكلومة والعزائم الراسخة التي شهدتها مدن إيران وقراها أسقطت الأعداء المستكبرين في الغضب والوحشة

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