السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 00:39
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    جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط حي الأمل شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة