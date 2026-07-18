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رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود: شهداء الجيش اللبناني على يد العدو الاسرائيلي قدموا دليلا جديدا أن هذا العدو يكنّ العداء لكل لبناني
18-07-2026 18:18 مساءً
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