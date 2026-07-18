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   3 صفر 1448   
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    إذاعة جيش العدو: المعسكرات الكردية التي تعرضت للهجوم الإيراني كان من المفترض أن تنطلق منها عملية تهدف إلى السيطرة على مناطق في غرب إيران خلال الحرب الأخيرة وكان الهدف الإسرائيلي اسقاط النظام الإيراني

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