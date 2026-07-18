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المؤسّسة الإسلاميّة للتّربية والتّعليم تؤكد أنّها لن تدّخرَ جهدًا في اتّخاذِ كافّة الإجراءاتِ القانونيّة المُتاحة بما يصونُ حقوقَها وحقوقَ تلامذَتِها وأهلِها
18-07-2026 15:18 مساءً
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