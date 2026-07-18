المؤسّسة الإسلاميّة للتّربية والتّعليم تَدعو الدَّولة لا سيّما وزارتَي التّربيةِ والتّعليم العالي والخارجيّة والمُغتربين إلى الاضطلاعِ بمسؤوليّاتِهِما واتّخاذ الإجراءات اللّازِمة لتوثيقِ الجريمة وملاحقةِ العدوّ أمامَ الجهاتِ والمحافلِ الدّولية