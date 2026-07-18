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   3 صفر 1448   
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    المؤسّسة الإسلاميّة للتّربية والتّعليم: هذا الاعتداء الجبان هو استهدافٌ مباشرٌ لرسالةِ التّربية والتعليم ومحاولةٌ يائِسة للنَّيل من حقّ الأجيال في التّعلّم

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