المؤسّسة الإسلاميّة للتّربية والتّعليم: أقدم العدوّ الإسرائيليّ وفي ظلّ الهدنة المُعلَنة على تفجيرِ مبنى ثانوية المهديّ(ع) في مدينة بنت جبيل في اعتداءٍ سافرٍ استهدفَ صرحًا تربويًا وتعليميًا