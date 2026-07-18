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   3 صفر 1448   
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    السلطات الايرانية الثلاث أصدرت بيانا مشتركا يدعو ابناء الشعب للمشاركة في مراسم تأبين الامام الخامنئي التي ستقام غدا الأحد الساعة العاشرة صباحاً في مصلى الإمام الخميني بطهران

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