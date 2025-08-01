الجمعة   
   01 08 2025   
   7 صفر 1447   
   بيروت 22:53
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    القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة