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   3 صفر 1448   
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    الرئيس الايراني: على امتداد تاريخ الثورة لم يسبق أن شهدت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية مثل هذا القدر من الانسجام في متابعة إحقاق حقوق الشعب الإيراني

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