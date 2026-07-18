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   18 07 2026   
   3 صفر 1448   
   بيروت 12:38
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    اعلام العدو: الجيش سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على “تفاهمات مع لبنان”

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