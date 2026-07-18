السبت   
   18 07 2026   
   3 صفر 1448   
   بيروت 10:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حرس الثورة الاسلامية: من أجل إتاحة فرصة لتراجع العدو الأميركي عن هذا النهج فقد اقتصر ردّنا الليلة الماضية على استهداف الأهداف العسكرية فقط

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون غادر بيروت الى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي

      الرئيس عون غادر بيروت الى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي

      اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يدين الاستهداف الإسرائيلي للمدارس

      اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يدين الاستهداف الإسرائيلي للمدارس

      اعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في كريات شمونه التفاصيل قيد التحقيق

      اعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في كريات شمونه التفاصيل قيد التحقيق