الجمعة   
   01 08 2025   
   7 صفر 1447   
   بيروت 17:07
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    بيان مسيرات اليمن: نعلن أننا في أعلى درجات الجاهزية بالملايين من أبناء شعبنا المجاهدين لمواجهة أي مؤامرة أو عدوان على بلدنا