الخميس   
   16 07 2026   
   1 صفر 1448   
   بيروت 18:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السيد الحوثي: من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنقاتله في سبيل الله

      مواضيع ذات صلة

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إجلاء طارئ لـ211 طفلاً ومريضاً يخضعون للعلاج الكيميائي عقب القصف الأمريكي على المستشفى

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إجلاء طارئ لـ211 طفلاً ومريضاً يخضعون للعلاج الكيميائي عقب القصف الأمريكي على المستشفى

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تعريض حياة الأطفال المصابين بالسرطان للخطر في مستشفى بقائي جريمة حرب مكتملة الأركان

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تعريض حياة الأطفال المصابين بالسرطان للخطر في مستشفى بقائي جريمة حرب مكتملة الأركان

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف المستشفى تسبب في معاناة شديدة وقلق بالغ للأطفال الأبرياء الذين يكافحون من أجل البقاء

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف المستشفى تسبب في معاناة شديدة وقلق بالغ للأطفال الأبرياء الذين يكافحون من أجل البقاء