الخميس
16 07 2026
1 صفر 1448
بيروت 18:38
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الخميس
1 صفر 1448
الإمساك
04:00
صلاة الصبح
04:11
الشروق
05:39
الظهر
12:44
العصر
16:29
المغرب
20:09
العشاء
21:10
منتصف الليل
23:59
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
السيد الحوثي: كل المنشآت النفطية السعودية والحيوية هي هدف إذا ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلدنا
16-07-2026 17:40 مساءً
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إجلاء طارئ لـ211 طفلاً ومريضاً يخضعون للعلاج الكيميائي عقب القصف الأمريكي على المستشفى
18:37
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تعريض حياة الأطفال المصابين بالسرطان للخطر في مستشفى بقائي جريمة حرب مكتملة الأركان
18:36
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف المستشفى تسبب في معاناة شديدة وقلق بالغ للأطفال الأبرياء الذين يكافحون من أجل البقاء
18:35