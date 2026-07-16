السيد الحوثي: الدور السعودي يتجه إلى التعاون مع أمريكا و”إسرائيل” وبريطانيا لإثارة الفتن في العالم الإسلامي ولضرب أي موقف جماعي للأمة لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة الطغيان الأمريكي “الإسرائيلي”