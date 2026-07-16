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    السيد الحوثي: الدور السعودي يتجه إلى التعاون مع أمريكا و”إسرائيل” وبريطانيا لإثارة الفتن في العالم الإسلامي ولضرب أي موقف جماعي للأمة لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة الطغيان الأمريكي “الإسرائيلي”

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