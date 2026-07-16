الخميس   
   16 07 2026   
   1 صفر 1448   
   بيروت 15:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يطال المنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة و بني حيان

      مواضيع ذات صلة

      مدير الوكالة الدولية للطاقة: مخزونات النفط الخام العالمية آخذة بالانخفاض ما يقلص أحد أهم عوامل الحماية

      مدير الوكالة الدولية للطاقة: مخزونات النفط الخام العالمية آخذة بالانخفاض ما يقلص أحد أهم عوامل الحماية

      إيران تتهم واشنطن بشنّ هجوم همجي قرب مستشفى للأطفال

      إيران تتهم واشنطن بشنّ هجوم همجي قرب مستشفى للأطفال

      ملتقى وطني في عكار يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية ويرفض أي اتفاقات تمس سيادة لبنان

      ملتقى وطني في عكار يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية ويرفض أي اتفاقات تمس سيادة لبنان