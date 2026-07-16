طليس بحث مع البقاعي في قضايا قطاع النقل المرتبطة بملكية الفلسطينيين للوحات عمومية

استقبل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وفدا من الاتحاد العام لعمال فلسطين – فرع لبنان برئاسة غسان البقاعي، حيث تم البحث في عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل، ولا سيما الأزمة المستجدة المرتبطة بملكية الفلسطينيين للوحات العمومية في لبنان.



وأكد طليس في خلال اللقاء “أن القانون اللبناني واضح في ما يتعلق بمنع غير اللبنانيين من العمل على سيارات الأجرة (التاكسي)”، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على “أن الفلسطينيين الذين يملكون لوحات عمومية يتمتعون بحق مكتسب لا يجوز لأي جهة أو سلطة المساس به أو حرمانهم منه”.



وأشار إلى أنه “يتابع هذا الملف مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة اللبنانية، بما يضمن احترام القوانين وحفظ الحقوق المكتسبة لأصحاب اللوحات العمومية من الأشقاء الفلسطينيين”.



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام