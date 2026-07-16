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   1 صفر 1448   
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    النائب فضل الله: كانت آخر محاولاتنا قبل أيام من الاتفاق المشؤوم حرصًا منا على بلدنا كي لا ينجر للاستسلام الكامل أمام العدو

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