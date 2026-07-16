النائب فضل الله: بعد العدوان “الإسرائيلي” سارع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتجريم الفعل المقاوم في فعل جريمة أريد منه الصدام في الداخل وحرصنا على عدم الانجرار له