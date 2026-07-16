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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص العدو الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرقي الخليل بالضفة المحتلة
16-07-2026 10:34 صباحًا
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