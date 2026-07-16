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    مراسل المنار: الاحتلال الإسرائيلي نفذ عند الفجر تفجيرات في حداثا ومجدلزون وحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة في الخيام ودبابة ميركافا استهدفت بلدة بيت ياحون بعدد من القذائف

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