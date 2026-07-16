الحرس الثوري: الجيش الأمريكي ارتكب جريمة أخرى من خلال استهداف مواقع متعددة في محافظة خوزستان بما في ذلك منطقة مستشفى لعلاج سرطان الأطفال ومصنع لتعبئة المياه