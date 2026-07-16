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   1 صفر 1448   
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    الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران ردا على الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده بحق حرس الثورة

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