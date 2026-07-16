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    الجيش الإيراني: تعتبر هذه القاعدة موقعا لنشر أنظمة الدفاع الصاروخي، وهي واحدة من أهم المراكز الاستراتيجية والقيادية للقوات الأمريكية المعتدية في منطقة غرب آسيا

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