الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 22:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قاليباف: قواتنا المسلحة تتمتع بحرية كاملة في العمل كالمعتاد لمواجهة العدوان

      مواضيع ذات صلة

      رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي شكرت للمجلس النيابي الإنجازات التاريخية في جلسته اليوم

      رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي شكرت للمجلس النيابي الإنجازات التاريخية في جلسته اليوم

      جلسة تشريعية تُقر ستة رواتب إضافية للعسكريين وموظفي القطاع العام

      جلسة تشريعية تُقر ستة رواتب إضافية للعسكريين وموظفي القطاع العام

      جريحان جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      جريحان جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة