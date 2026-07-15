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    عربي وإقليمي

    الصحة الفلسطينية: 13 شهيدًا و18 إصابة في القطاع خلال 24 ساعة

      أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 13 شهيدا و18 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية.

      وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن من بين الشهداء 12 ضحية جدد، إضافة إلى شهيد توفي متأثرا بجراحه السابقة.

      وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن، نتيجة تواصل القصف الصهيوني وخطورة الأوضاع الميدانية.

      وأشارت المعطيات إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1123، فيما بلغ عدد المصابين 3616، إضافة إلى تسجيل 800 حالة انتشال من تحت الركام.

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