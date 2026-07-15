الرئيس عون: “صيغة الاطار” بدأت تعطي مفاعيلها، ولا خوف من الفتنة

اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون ان “حق الاختلاف مقدس، انما الخلاف غير مسموح، ويجب المحافظة دائما على سقف المصلحة الوطنية العليا، وعلينا الاستفادة من التنوع كرسالة كما وصفها البابا يوحنا بولس الثاني، فهو عنصر غنى ويجب اعتمادها للدفاع عن مصلحة الوطن، بدل التقوقع ضمن هذه التعددية كونه امر مدمر للبنان، فالوطن هو الذي يحمي الجميع وليس الطائفية او المذهبية او الاحزاب، ووحدتنا هي السلاح الامضى، واذا اقتنعنا بأننا ضمن هوية واحدة ونتحدث لغة لبنانية واحدة، فعندها يكون خلاصنا”.

وقال خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد “اللقاء الأرثوذكسي” “ان المصالح الشخصية تعمل على استغلال الغطاء الطائفي والمذهبي، وهو امر غير مقبول. علينا النظر الى لبنان من مصلحة وطنية، بدل النظر اليه من مصلحة شخصية اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، علينا التطلع الى لبنان الهوية الواحدة واللغة الواحدة والهدف الواحد، فالحديث بلغات ومصالح وهويات غير لبنانية لن يؤدي الى تحسين الوضع في البلد”.

اضاف: “لا خيار امامنا الا الحوار، فالحقد لا يبني المؤسسات ولا الدولة، بل يدمر المجتمع من الداخل، بينما الحوار يفضي في نهاية المطاف الى الحلول ونقاط مشتركة. صحيح ان الخصوصية جزء من التعددية، ولكنها لا تعني التقوقع والانعزال”. وقال “ما نقوم به لمواجهة الحرب، لا بديل له بعد ان جربنا كل شيء بما فيه الحرب التي لم تؤد الا الى المآسي والدمار والتهجير. ان خيار التفاوض قد لا يكون الاسلم، ولكنه حاليا الوحيد للوصول الى النتائج والاهداف التي نرغب بها جميعا، و “صيغة الاطار” بدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي الينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي دونالد ترامب”.

وطمأن الرئيس عون الى ان “الوضع الأمني لا يزال جيدا في البلد، رغم كل الظروف القاسية، ولا خوف من الفتنة، او على تماسك الجيش اللبناني والقوى الامنية، والمؤسسة العسكرية تقوم بكل واجباتها على اكمل وجه”، وانتقد بشدة “الاتهامات التي يوجهها البعض الى الجيش”، معتبرا انها “تساهم في تقويض امن البلد وصموده وسلامته”.