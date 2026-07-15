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    ساحة النجمة تترقب جلسة تشريعية.. ماذا على جدول أعمال النواب؟

    من أمام مجلس النواب.. مواكبة لأجواء الجلسة التشريعية والتطورات المحيطة بها، مع مراسلنا جعفر عباس.

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