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    اعلام العدو: اتُخذ هذا القرار بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة النقل، نظرًا للعبء التشغيلي والخشية من الإضرار بنشاط الطيران المدني

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