الجمعة   
   01 08 2025   
   7 صفر 1447   
   بيروت 06:26
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    قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة