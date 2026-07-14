السفارة الايرانية في ابوظبي اعلنت عن بدء عملية إعادة 55 صياداً إيرانياً اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة من قبل السلطات الاماراتية وذلك بعد متابعات حثيثة قامت بها السفارة