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    السفارة الايرانية في ابوظبي اعلنت عن بدء عملية إعادة 55 صياداً إيرانياً اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة من قبل السلطات الاماراتية وذلك بعد متابعات حثيثة قامت بها السفارة

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