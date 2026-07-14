الثلاثاء   
   14 07 2026   
   29 محرم 1448   
   بيروت 15:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     وزارة الخارجية الإيرانية أدانت قيام الحكومة البريطانية بتصنيف حرس الثورة الإسلامية كـ “تهديد”: قرار معارض للقانون الدولي ستتحمل بريطانيا التداعيات والآثار السياسية والقانونية له

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | فرنسا وإسبانيا في نهائي مبكر بنصف النهائي

      تقرير مصور | فرنسا وإسبانيا في نهائي مبكر بنصف النهائي

      تقرير مصور | قلق إسرائيلي من احتمال كسر اليمنيين الحصار المفروض عليهم منذ سنوات

      تقرير مصور | قلق إسرائيلي من احتمال كسر اليمنيين الحصار المفروض عليهم منذ سنوات

      الطيران المسير المعادي استهدف بلدة النبطية الفوقا

      الطيران المسير المعادي استهدف بلدة النبطية الفوقا