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   29 محرم 1448   
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    مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت حملة تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد

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